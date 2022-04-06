بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 06 ابريل 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 06 ابريل 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء أجواء ساخنة تبدأ في الاعتدال من يوم الغد على أغلب مناطق ليبيا مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على معظم المناطق خاصة الشمال الغربي.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

ــ حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

ــ رياح: جنوبية غربية معتدلة إلي نشطة السرعة على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول من مساء اليوم إلى شمالية غربية نشطة وباردة على اغلب المناطق.

ــ درجات الحرارة القصوى: تتراوح هذا اليوم ما بين (26-32)مْ، على المناطق الممتدة من رأس إجدير إلى مصراتة, وما بين (35-40)مْ على باقي المناطق, وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

ــ حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

ــ الرياح: جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار، تتحول تدريجيا يوم الغد إلى شمالية غربية نشطة السرعة قد تتجاوز سرعتها (50) كم/ساعة على مناطق الجبل الأخضر.

ــ درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (36-41)مْ، ولا تتجاوز(32)مْ على مناطق الجبل الأخضر، وتسجل انخفاض يوم الغد على معظم المناطق الساحلية.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

ــ حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب العابرة.

ــ الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال تتحول يوم الغد على اغلب المناطق إلى شمالية شرقية.

ــ درجات الحرارة القصوى: تتراوح هذا اليوم ما بين (38-41)مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد على غدامس ومناطق الجفرة.

الكفرة- السرير- تازربو:-

ــ حالة السماء: صافية.

ــ الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال.

ــ درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38-41)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:30)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:47).