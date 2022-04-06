الارصاد: استمرار الاجواء الساخنة.. وكتلة هوائية باردة تخفض الحرارة غداً

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 61/ 04 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الأجواء تكون ساخنة علي أغلب مناطق ليبيا خاصة على مناطق الوسط والجنوب حيث تتراوح درجات الحرارة القصوي المتوقع تسجيلها هذا اليوم علي أغلب مناطق الشمال ما بين (35- 42)مْ، بينما لاتتجاوز (32)مْ على الساحل الممتد من رأس جدير إلى مصراتة، وتكون ما بين (39-44)مْ على جنوب ليبيا.

وتسجل درجات الحرارة انخفاض يوم الغد على معظم مناطق الشمال خاصة الشمال الغربي نتيجة لتأثرها بكتلة هوائية باردة ورياح نشطة، ويشمل الانخفاض تدريجيا باقي المناطق يوم الجمعة.