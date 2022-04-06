الشويهدي: مجلس النواب متمسك بخارطة الطريق ولا يتعاطى مع مبادرة ستيفاني

أكد عضو مجلس النواب جلال الشويهدي، أن “عقيلة صالح اختار لجنة من 6 أعضاء بالمجلس ومثلهم من الخبراء خارجه، بناء على خارطة الطريق الخاصة بالبرلمان”.

وقال “الشويهدي” في تصريحات صحفية: إن “مجلس النواب لا يتعاطى مع مبادرة ويليامز ومتمسك بخارطة الطريق التي أقرها في فبراير الماضي”.

وأضاف أن “اللجنة الدستورية لن تجتمع بشكل فردي، ولن تجتمع خارج البلاد، ومن الضروري وجود خبراء من خارج مجلسي النواب والدولة، ضمن اللجنة الدستورية”.

وختم موضحًا أن “لجنة مجلس النواب لن تنصاع لمبادرة وليامز، ولا توجد نية للجنة للاجتماع في الوقت الحاضر”.