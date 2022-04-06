بوفايد: من يعرقل الاستفتاء على الدستور لا يختلف عن الطاغية القذافي

رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري إدريس بوفايد، أن من يعرقل الاستفتاء على الدستور لا يختلف عمن وصفه بـ«الطاغية القذافي»، على حد وصفه.

وقال بوقايد في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “ترى ماذا نقول نحن على من يعرقل حق شعب بكامله في الاستفتاء على الدستور وحقه في تقرير مصيره؟”، بحسب تعبيره.

وأضاف “ما الفرق العملي وفي المحصلة بين موقف هؤلاء المعرقلين وموقف «الطاغية القذافي» من هذا الحق؟”، وفقا لحديثه.

جاء ذلك في معرض تعليق بوفايد على الاضطرابات التي تشهدها باكستان ونجاح رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الأحد الماضي، في تجاوز محاولة للإطاحة به، بعد سعيه لإجراء انتخابات بعد حل البرلمان، فيما وصف زعيم المعارضة (الباكستانية) شهباز شريف عرقلة التصويت بأنه ليس أقل من خيانة عظمى.