الخفيفي: الدول الكبرى لا تريد حل أزمة ليبيا عن طريق البرلمان وبارادة ليبية

ليبيا – رأى الحقوقي والسياسي الليبي عبد الله الخفيفي أن أزمة الحكومتين ستنتهي في ليبيا إذا تم الضغط على عبد الحميد الدبيبة من الدول الكبرى، ولكن يبدو أنها لا تريد حل الأزمة الليبية أو أنها تريد الحل عن طريقها وليس عن طريق البرلمان الذي انتخب حكومة بإرادة ليبية بغض النظر عن الشخصيات فيها.

الخفيفي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أوضح أن الحكومة بداية من رئيسها إلى آخر وزير فيها هي حكومة بإرادة ليبية، وبالتالي كان يجب على ستيفاني وليامز، المستشارة الأممية والأمم المتحدة والدول الفاعلة في الملف الليبي، أن تعترف بالحكومة التي انتخبها البرلمان الشرعي وأن تضغط على الدبيبة أن يسلم لفتحي باشاآغا.

واستدرك أن المجتمع الدولي يريد أن توصيل رسالة مفادها أن الحكومة يجب أن تكون من صنعه كحكومة فايز السراج السابقة وعبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية، أما حكومة تأتي من نتاج ليبي فيبدو أن هذا الأمر لا يروق للأمم المتحدة والدول الكبرى، لاستمرار دورها فيها واستنزاف ثرواتها.

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