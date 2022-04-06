الأرصاد: أجواء ساخنة على غالبية مناطق ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء ساخنة تبدأ في الاعتدال اعتبارًا من الخميس على غالبية مناطق ليبيا، مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على معظم المناطق، خاصة الشمال الغربي.

وقال المركز، في نشرته الصادرة الأربعاء، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة؛ ستكون السماء بها صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول من مساء الأربعاء إلى شمالية غربية نشطة وباردة على أغلب المناطق، تتراوح درجات الحرارة ما بين 26 و32 درجة مئوية، على المناطق الممتدة من رأس جدير إلى مصراتة, وما بين 35 و 40 درجة على بقية المناطق, وتسجل انخفاضًا ملحوظًا الخميس.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فالسماء صافية إلى قليلة السحب و الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، تتحول تدريجيًا الخميس إلى شمالية غربية نشطة السرعة قد تتجاوز سرعتها 50 كم/ساعة على مناطق الجبل الأخضر، بينما تتراوح درجات الحرارة تتراوح ما بين 36 و41 درجة مئوية ولا تتجاوز 32 درجة على مناطق الجبل الأخضر، وتسجل انخفاضًا الخميس على معظم المناطق الساحلية.

وستكون السماء بمناطق الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة صافية مع ظهور بعض السحب العابرة والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال تتحول الخميس على غالبية المناطق إلى شمالية شرقية، في حين تتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و 41 درجة مئوية بينما تسجل انخفاضًا الخميس على غدامس ومناطق الجفرة.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو، فستكون السماء صافية والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة مئوية.

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