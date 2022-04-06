الحرس البلدي غريان: لا نملك حق متابعة الأسعار بسبب عدم وجود قانون للأسعار في ليبيا

ليبيا – أكد مدير مديرية الحرس البلدي غريان عبد العزيز الويفاتي على أنه لا يملك حق متابعة الأسعار بسبب عدم وجود قانون للأسعار في ليبيا، مشيرًا إلى أن عملهم يقتصر على التفتيش اليومي على الصلاحية والاشتراطات الصحية وتراخيص المزاولة.

الويفاتي أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أن متابعتهم للمخابز مقتصرة على الشروط السابق ذكرها، ويفترض على وزارة الاقتصاد والنقابة العامة للخبازين إجراء دراسة تبين سعر الرغيف.

وتابع: “بعد أن يُحدد سعر الرغيف، يجب إصدار قانون بالتسعيرة، فوزارة الاقتصاد هي الجهة المخولة بإصدار القوانين، وعلى رجال الحرس متابعة تنفيذها”.

ونوّه إلى أن وزير الحكم المحلي أصدر قرارًا بضرورة التقيد بالموازين ولم يصدر من الاقتصاد قانون يقابله خاص بالأسعار، مبينًا أن الحرس البلدي لا يحق له إحالة مواطن للنيابة أو القضاء دون وجود قانون تسعيرة.

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