فيصل الفيتوري: الاستراتيجية الأمريكية العشرية مشروع من أجل الشعب الليبي

علق رئيس الائتلاف “الليبي- الأمريكي” بواشنطن فيصل الفيتوري، على الاستراتيجية العشرية التي تعمل الولايات المتحدة على تنفيذها بزعم “تعزيز الاستقرار في ليبيا”، وهو الأمر الذي اعتبره الكثير من الليبيين بداية تنفيذ المرحلة الثانية من الاحتلال الأمريكي المباشر لليبيا.

وقال «الفيتوري» إن “الاستراتيجية العشرية مشروع قام لتطهير المؤسسات الليبية من بؤر الفاسدين والمليشيات أمثال باشاغا وشركائه”. وفقًا لمزاعمه.

تجدر الإشارة إلى أن السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند كان قد أعلن في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” أن “استراتيجية الولايات المتحدة العشرية لتعزيز الاستقرار في ليبيا تظهر التزامًا أمريكيًا مستدامًا يتجاوز المرحلة الحالية”.

وأضاف: “نحن نعمل من أجل المصالحة الليبية وإعادة التوحيد، في ظل حكومة منتخبة مسؤولة أمام الليبيين”.

وتأتي تصريحات نورلاند تعقيبا على قول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن واشنطن تعمل على تعزيز الاستقرار ومنع الصراع في ليبيا.

ونشر بلينكن الجمعة الماضية في تغريدة عبر “تويتر” قال فيها: “سننفذ، جنبًا إلى جنب مع شركائنا، الاستراتيجية العشرية لمنع الصراعات وتعزيز الاستقرار”.

وتابع: “ستعمل الولايات المتحدة مع الحكومات الشريكة والشركات والمجتمع المدني لبناء القدرة على الصمود في كلّ من هايتي وليبيا والموزمبيق، وبابوا غينيا الجديدة، وساحل غرب إفريقيا”.

وفي سياق متصل كان عضو مجلس النواب علي الصول، قد صرح في وقت سابق أن “أمريكا بإعلانها الاستراتيجية العشرية تسعى للسيطرة على المشهد، وهدفها التحكم في اتخاذ القرار والسيطرة على الثروات وبقاء نفوذها في ليبيا”.

وأضاف أن “ما صرح به السفير الأمريكي، حول الاستراتيجية العشرية بمعنى إدارة الصراع والأزمة لمدة 10 سنوات بحجة الاستقرار، والحقيقة هي بمساعدة ستيفاني ويليامز المستشارة الأممية، وهم يسعزون للسيطرة على المشهد وتنفيذ سيناريوهاتهم المخططة والبدائل المخطط لها”.

ومن جانبه كان المحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل، قد صرح أيضًا أن “الليبيين ينتظرون من أمريكا الأفعال لا الأقوال”، مضيفا: “واشنطن دولة إمبريالية لا تملك غير سلوك فرض الهيمنة والانحياز المتطرف لمصالحها”.

وأوضح “عقيل” أن ليبيا “حالة دولية تتصارع عليها أطراف عدة”؛ لن تسمح لواشنطن بأن تستأثر بالبلاد وحدها بعشرية أو بمئوية”.