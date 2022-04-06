السوق الرسمية.. ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني

العنوان-طرابلس

تباينت أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولا مقابل الدينار، خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، في السوق الرسمية مقارنة بتعاملات الثلاثاء.

وارتفع متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.68 دينار مقابل 4.67 دينار أمس، فيما تراجع سعر الجنيه الإسترليني 10 دراهم مسجلا 6.12 دينار مقابل 6.13 دينار أمس. وهبط سعر اليورو 10 دراهم إلى 5.10 دينار مقابل 5.11 دينار أمس، وفق نشرة أسعار العملات الصادرة عن المصرف المركزي اليوم.

وبالنسبة لسلة العملات العربية، زاد سعر الريال السعودي 10 دراهم إلى 1.25 دينار مقابل 1.24 دينار أمس، في حين استقر الدرهم الإماراتي عند 1.27 دينار، والدينار التونسي عند 1.56 دينار أمس، فيما ثبتت الليرة التركية عند 0.31 دينار، واليوان الصيني عند 0.73 دينار.