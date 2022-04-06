جهود لمعالجة اختناقات شبكة الجهد المتوسط في محطة بو عطني الكهربائية

ليبيا- أكدت الشركة العامة للكهرباء إضافة وتركيب محول ثانٍ بجهد 30/220 كيلو فولط في داخل محطة بو عطني الكهربائية في مدينة بنغازي.

وأشار بيان صحفي صدر عن الشركة اطلعت عليه صحيفة المرصد إلى توفير كافة الإمكانات لإنجاز العمل؛ إذ جرى البدء في صب القواعد الخرسانية، واختبار الشبكة الأرضية، وتحديد مسارات الكوابل، واستكمال تركيب بعض المعدات.

وتابع البيان: إن هذا العمل يأتي في إطار معالجة الاختناقات في شبكة الجهد المتوسط وسعي الشركة لإيجاد حل جذري عبر تجديد المحطة بالكامل بالاتفاق مع شركة عالمية متخصصة.

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