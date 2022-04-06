العقوري: على الاتحاد الأوروبي ضرورة حث الدبيبة على احترام قواعد الديمقراطية

طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا بضرورة حث رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة على احترام قواعد الديمقراطية وقرار النواب.

وقال بيان صادر عن مجلس النواب: “التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري عبر التقنية الافتراضية برئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه سباديل، حيث بحث الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك”.

وأكد العقوري أهمية تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في جميع المجالات وان ذلك من ضمن أولويات عمل لجنة الخارجية، مجدداً التأكيد على اهمية التواصل والتنسيق على مستوى مجلس النواب والمفوضية الأوروبية.

وأضاف “مجلس النواب اختار حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، وفقا لقواعد الديمقراطية وكان المجلس حريصا على أن تمثل الحكومة الجديدة جميع الليبيين، إلا أن الدبيبة رفض تسليم السلطة رغم أن حكومته فشلت في تحقيق أبرز مهامها وهي تنظيم الانتخابات، ونأمل أن يكون للاتحاد الأوروبي دور إيجابي في حث الدبيبة على احترام قواعد الديمقراطية وقرار مجلس النواب”.

وتابع “بعثة الأمم المتحدة يجب أن تعمل بالتنسيق مع لجنة خارطة الطريق التي اختارها مجلس النواب”.