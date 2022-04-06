الاتحاد الأوروبي: ندعم جهود ستيفاني للجمع بين مجلسي النواب والدولة

أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه سباديل، التزام الاتحاد الأوروبي بالعمل مع مجلس النواب ودعم استقرار ليبيا من خلال العمل مع بعثة الأمم المتحدة، مشددا على رفض جميع الحلول التي تدعو للعنف، والالتزام بتنظيم الانتخابات في أقرب فرصة.

وقال ساباديل، خلال لقاءه رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري عبر التقنية الافتراضية: “الاتحاد الأوروبي يدعم بالكامل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز في جهودها للجمع بين مجلس الدولة ومجلس النواب للاتفاق على قاعدة دستورية من أجل إجراء انتخابات نزيهة وشاملة”.

وأضاف “الاتحاد الأوروبي حريص على العلاقات مع ليبيا ومواصلة المساهمة في دعم برامج التعاون في مختلف المجالات، وأهمية الاهتمام بالجنوب”.