تحديد تكلفة الكشوفات الطبية والخدمات الطبية بالمصحات الخاصة (صور)

اصدر محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية القرار رقم 401 لسنة 2022 م بشأن تحديد الأسعار الاسترشادية للخدمات الطبية

واشار القرار في مادته الاولى أن يكون الحد الأقصى للأسعار الاسترشادية للخدمات الطبية التي تقدم من قبل المصحات والعيادات ومعامل ومختبرات التحاليل الطبية وفقاً للأسعار المبينة في الجداول المرفقة بالقرار ،

كما صنف القرار بمادته الثانية المصحات الى ثلاثة فئات ( أ ، ب ، ج ) وأشار القرار في مادته الثالثة أن يقتصر الحد الأقصى للأسعار الإسترشادية المرفق بالقرار على الفئة ( أ) في المصحات ، وتخفض الأسعار للمصحات الفئة ( ب ) بنسبة 10% ، وتخفض الأسعار للمصحات الفئة ( ج) بنسبة 20%

وألزم القرار بمادته الرابعة المصحات والعيادات ومعامل ومختبرات التحاليل الطبية بوضع قائمة أسعار الخدمات الطبية في مكان بارز وواضح يسهل على طالب الخدمة من الاطلاع عليها ،وتقديم فاتورة نهائية تفصيلية بقيمة الخدمات المقدمة مشترطا ان تكون الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية المستخدمة وفقاً للمواصفات المعتمدة من الدولة الليبية

والزم القرار بمادته السادسة المصحات والعيادات ومعامل المختبرات الطبية تقديم الإسعافات الأولية للحالات الطارئة قبل المطالبة بمقابل مالي فوري.

وقد حدد القرار تكلفة الكشف الطبي للاطباء في المصحات الخاصة بقيمة 20 دينار لكشف طبيب عام وقيمة 30 دينار لكشف طبيب اخصائي بقيمة 40 دينار لكشف طبيب استشاري ،وفيما يلي الكشف المرفق مع القرار