ليبيا تتراجع إلى المستوى الثالث من حيث خطورة السفر

قامت وكالة الصحة الحكومية الأميركية بتخفيض مستوى ليبيا من حيث خطورة السفر من المستوى 4 إلى المستوى 3 الأقل خطورة، بحيث لم يعد من الضروري التحذير من السفر إلى ليبيا.

وخفضت الوكالة تصنيف أكثر من 20 دولة، بما في ذلك 14 دولة يوم الاثنين، 4 أبريل، من المستوى 4 إلى المستوى 3، وهي أنتيغوا وبربودا والأرجنتين وأرمينيا وأذربيجان وبليز وكندا وغرينادا وإيران وعمان وبنما وباراغواي وسانت لوسيا وسورينام، بالإضافة إلى ليبيا.

وأصبحت كلٌّ من بوتسوانا وإسواتيني والعراق وجنوب إفريقيا وجمهورية الدومينيكان الآن في المستوى 2، بينما تم إسقاط غانا وجامايكا وملاوي والمغرب ونيبال وباكستان إلى المستوى 1.

وبحسب المركز الأميركي للسيطرة على الأمراض؛ يتم إدراج البلد في المستوى 4 إذا وصل إلى نسبة 500 حالة أو أكثر من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا لكل 100,000 مقيم على مدى 28 يومًا.

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