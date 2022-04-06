ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة الورش والمحال التجارية ببنغازي

العنوان-بنغازي

تمكن مركز شرطة الصابري من ضبط تشكيلا عصابيا يمتهن سرقة الورش والمحال التجارية في مدينة بنغازي.

وبحسب بيان مديرية أمن بنغازي، تعود بداية الواقعة إلى تقدم مواطن ببلاغ مفاده تعرض الورشة الخاصة به للسرقة من مجهولين، حيث كلف أعضاء البحث والتحري بتولي تلك القضية.

وتابع البيان، “انتقل أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة، حيث أسفرت جهودهم عن التوصل إلى شخصين تدور حولهما الشبهات، إذ شوهدا قرب الورشة وقت وقوع الجريمة”.

وأضاف، “بتحديد مكان سكنيهما، جرى إعداد كمين محكم وضبطهما، والانتقال بهما إلى المركز، ليعترفا بسرقة الورشة وبيع كل محتوياتها، كما أفاد أحدهما بأنه تورط في سرقة أحد المحال التجارية بمنطقة الصابري رفقة ثلاثة أشخاص، وأدلى بمعلومات حول أماكن سكنهم”.

وتوجه رجال التحريات إلى تلك الأماكن، وضبطوا المتهمين الثلاثة، الذين اعترفوا بما نُسب إليهم، ثم أُحيلوا جميعا إلى النيابة العامة.