ميلود الأسود: خطوات ستيفاني تُعقّد الأزمة

أكد عضو مجلس النواب ميلود الأسود أن “واشنطن تتبنى رؤية حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة بشأن حديثها عن الانتخابات، رغم أن الأخير يعلم مدى عدم إمكانية إجراء الانتخابات في ظل الظروف الراهنة”.

وقال «الأسود» في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن “المستشارة الأممية تقود الأوضاع إلى مسار لن يترتب عليه أي نتائج إيجابية، وأن الخطوات التي تقوم بها ستيفاني تزيد من عرقلة وتعقد الأزمة”.

وتابع؛ أن “التحركات الأمريكية الأخيرة تجاه ليبيا تشير إلى محاولة واشنطن ربط الأزمة بقضايا أخرى، خاصة بعد الحديث عن “الاستراتيجية العشرية”، التي تحدث عنها السفير الأمريكي بليبيا”.

وختم موضحًا أن “عودة الاهتمام الأمريكي المغاير بالشأن الليبي يمكن أن يكون له علاقة بالأزمة في أوكرانيا، ما يعني أن واشنطن لديها بعض التخوفات المرتبطة بالأزمة هناك”.