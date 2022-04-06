المنقوش تبحث مع سفراء ليبيا في ألمانيا وسويسرا وفرنسا حلحلة المختنقات

اجتمعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة المؤقتة، نجلاء المنقوش، بعدد من سفراء ليبيا في الخارج لتطوير آليات العمل بها.

وقال بيان صادر عن الوزارة: “دعت المنقوش أصحاب سفراء دولة ليبيا في كلاّ من جمهورية ألمانيا الاتحادية، جمهورية فرنسا، جمهورية سويسرا الاتحادية؛ وذلك لمناقشة عمل السفارات بالخارج وخلق وتطوير آلية عملية للتعاون بين الوزارة وأداء السفارات بالخارج”.

وأضاف البيان “بحثت الوزيرة مع السفراء بحضور مدير الإدارة الأوروبية محمد المقهور ومدير الشؤون الإدارية والمالية راشد بوغفة، ومدير مكتب الرقابة والتفتيش محمد عطية الإيجابيات التي يجب التركيز عليها ومضاعفتها، والسلبيات التي من الضروري العمل عليها وحلحلة المختنقات التي تواجه عمل هذه السفارات، بالإضافة إلى مناقشة الوضع السياسي بالبلاد، وكيفية تفعيل دور السفارات المعنية؛ لدعم المسار الديمقراطي والاستقرار في ليبيا”.