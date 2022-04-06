طرابلس تحتضن أشغال المعرض الدولي الأول للشحن وخدمات التوزيع

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سنيا البرينصي |

06 April, 2022

تحتضن المدينة الرياضية بالعاصمة الليبية طرابلس من 23 إلى 26 ماي المقبل أشغال المعرض الدولي الأول للشحن وخدمات التوزيع “شيبيكس ليبيا 2022”.

وستجري أشغال هذا المعرض بتنظيم من شركة “آد” الدولية بمشاركة مجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي.

ودعا مجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي الشركات والمؤسسات التونسية المختصة في مجال الشحن الجوي والبحري والبري وفي المناولة والتفريغ وخدمات التوصيل والتسوق الإلكتروني ووكالات الشحن والتفتيش الجمركي وخطوط الشحن الدولية والمحلية ومعدات المناولة والتفريغ والموانئ والمطارات والمناطق الحرة ومكاتب الخدمات والتخليص الجمركي إلى المشاركة في هذا المعرض.

وتشارك في أشغال هذا المعرض ما يقارب 100 شركة محلية ودولية توزيع (توصيل) مختصة في الشحن والنقل البري والجوي والبحري.

‏وسيتم خلال المعرض عرض آخر الإحداثيات والتقنيات في مجال أنظمة الشحن العالمية، من ذلك التسويق الإلكتروني.