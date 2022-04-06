البيوضي: الدبيبة يروج للانتخابات النيابية فقط لمنع أي تقدم نحو الانتخابات في ليبيا

العنوان – مصراتة

قال المرشح للانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة بمحاولة الترويج للانتخابات النيابية فقط لمنع أي تقدم نحو الانتخابات في ليبيا.

وذكر أن من أخلف بوعده وتسبب في مأزق لعدم إجراء الانتخابات في الموعد السابق لا يمكن أن يكون صادقًا في إجرائها.

وأضاف البيوضي، أن استخدام الأطراف السياسية لموارد الثروة الوطنية لتمرير أجنداتها ومشاريعها قد دفع بالدول الغربية للتدخل ومحاولة التحكم في توزيع تلك الموارد.

ووصف الوضع الحالي في ليبيا بأنه مزيج من الركود ونقص الخبرة والجمود غير المبرر، غير أن الأسوأ هو إنشاء تقسيم مؤسساتي والعودة إلى المرحلة السابقة من الاتفاق السياسي.

وأكد أن مغامرة تشكيل الحكومة كانت خطوة عبثية عززت الانقسام المؤسساتي ولم تؤد إلى أي شيء.

وأفاد أن رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا غير قادر على احتواء خصومه، ولم يعالج الكثير من المخاوف القائمة، ولا يبدو أن فرصه في دخول طرابلس ممكنة.

وأشار إلى ضرورة أن يحافظ القضاء على حياده خاصة بعد أن ترددت شائعات عن محاولات جره إلى الأزمة السياسية التي هي أقرب إلى الرغبات منها إلى الواقع.