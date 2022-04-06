الجراري لـ 218: مصر لم تمنع تصدير الخضراوات والفواكه إلى ليبيا

نفى رئيس الغرفة الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري منع الحكومة المصرية لتصدير الخضروات والفواكه إلى ليبيا.

وأضاف الجراري في تصريح لـ “218” أن سبب ارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 200% هو تعطل دخول الشاحنات عبر الحدود البرية بين ليبيا ومصر بالتزامن مع العطلة الأسبوعية الجمعة.

وأكد رئيس الغرفة الليبية المصرية المشتركة دخول 80 شاحنة عبر معبر السلوم الحدودي محملة بالخضار والفواكه مما سيساهم في خفض الأسعار تدريجيًا.

وأشار الجراري إلى أن غرفة التجارة طبرق تعمل بالتعاون مع مراقبة اقتصاد وجهاز الحرس البلدي على وضع تسعيرة للخضروات داخل نطاق المدينة على أن تتكفل الأجهزة الرقابية بمتابعتها.

وشهدت أسواق بيع الخضروات في كامل مدن البلاد موجة ارتفاع في الأسعار طالت غالبية الخضروات الأساسية مثل الفلفل والبطاطا والطماطم والتي سجلت ارتفاعًا بحوالي 200% عن سعرها قبل بداية شهر رمضان.

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