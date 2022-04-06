العقوري يبحث مع ساباديل سبل التعاون وخارطة الطريق المستقبلية

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري خلال لقائه رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل على ديمقراطية اختيار حكومة باشاغا وحرص المجلس على تمثيل الحكومة لجميع الليبيين.

وشدد العقوري على أهمية تعزيز العلاقات مع الاتحاد في جميع المجالات، مشيرا إلى أن ذلك من ضمن أولويات عمل لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، معربا عن أمله بأن يكون للاتحاد دور إيجابي في حث الدبيبة على احترام قواعد الديمقراطية وقرار مجلس النواب.

وتناول اللقاء طريقة عمل بعثة الأمم المتحدة وضرورة أن تنسق مع لجنة خارطة الطريق النيابية.

من جانبه، لفت ساباديل إلى التزام الاتحاد بالعمل مع النواب ودعم استقرار ليبيا ورفض جميع الحلول التي تدعو للعنف إلى جانب الالتزام بالانتخابات في أقرب وقت، مبديا دعمه لجهود ويليامز فيما يتعلق بمحاولات الجمع بين مجلسي النواب والدولة بغية الوصول إلى قاعدة دستورية؛ من أجل إجراء انتخابات نزيهة وشاملة.

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