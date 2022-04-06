تصويت مرتقب على تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان

تجري الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، عند الساعة 14,00 بتوقيت غرينيتش، تصويتا بناء على طلب من الغرب للبت في تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.

وقالت الناطقة باسم رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، بولينا كوبياك، إنه تم تأكيد إجراء التصويت “عند الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي”، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وللمضي قدما في المسار، لا بد من توفر النصاب القاضي بتصويت ثلثي الدول الأعضاء الـ193 في الجمعية العامة، التي تم استدعاؤها لهذا الاستحقاق. ولن يتم احتساب حالات الامتناع عن التصويت.

وأعلنت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، الاثنين، أن بلادها ستسعى إلى تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، “ردا على الصور الواردة من مدينة بوتشا الأوكرانية“.

وأضافت: “لا يمكن السماح لروسيا باستخدام مقعدها في المجلس كأداة دعاية، تتيح لها الإشارة إلى أن لديها مخاوف مشروعة بشأن حقوق الإنسان“.

وتابعت متوجهة إلى 140 دولة “صوتت لإدانة” الغزو الروسي لأوكرانيا: “إن صور بوتشا والدمار الذي لحق بأنحاء أوكرانيا يجبراننا على تحويل الأقوال إلى أفعال“.

من جانبها، عبرت الأمانة العامة للأمم المتحدة، عن تحفظاتها بشأن مثل تعليق، خشية من فتح ذلك المجال أمام طلبات عشوائية من أي دولة لطلب تعليق عضوية أي دولة في أي هيئة في الأمم المتحدة.

وكل من أوكرانيا وروسيا منضويتان حاليا في مجلس حقوق الإنسان. وتنتهي مدة عضوية روسيا فيه عام 2023.

يذكر أنه في تاريخ الأمم المتحدة، عُلقت عضوية ليبيا في عهد معمر القذافي عام 2011 في مجلس حقوق الإنسان، من خلال تصويت بالتزكية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعلى عكس حالة روسيا، لم تكن ليبيا عضوا دائما في مجلس الأمن، ولم تكن طرابلس فيها عضو غير دائم.