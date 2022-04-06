حسني بيّ: مصرف ليبيا لا يستطيع رفع سعر صرف الدولار من نفسه

رأى رجل الأعمال، حسني بي، أن الدينار الليبي ليس مربوطاً بسعر ثابت مع الدولار.

وقال بي في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “هناك تداول حديث أن مصرف ليبيا رفع سعر الصرف من 4.480 إلى الحالي 4.680 زيادة 4%، للعلم والتأكيد أن مصرف ليبيا لم يرفع سعر الصرف”.

وأضاف “سعر صرف الدينار مربوط بعملة صندوق النقد الدولي المسمى (حقوق سحب خاصة SDR) وتمثل سلة عملات منها الدولار واليورو والفرنك السويسري والجنيه الاسترليني والين الياباني ويوان الصيني”.

وتابع “الدينار الليبي ليس مربوطا بسعر ثابت مع الدولار، الدينار الليبي كان حتى 3/1/2021 يعادل 0.52 من حقوق السحب الخاصة، في 3/1/2021 تم تخفيض الدينار إلى 0.12 حقوق سحب خاصة”.

واستطرد “إذن سعر الدولار يرقى مقارنة بباقي عملات السلة، بالمقابل كل العملات الأخرى بالسلة تنخفض مع الدينار”.