شرطة المدينة بنغازي تضبط أحد عناصر تشكيل عصابي يمتهن سرقة الأسلاك الكهربائية

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أعلنت مديرية أمن بنغازي اليوم الأربعاء. أن مركز شرطة المدينة نجح في ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي يمتهن سرقة الاسلاك الكهربائية بمنطقة وسط البلاد.

وأوضحت المديرية. أن معلومات وردت من أحد المصادر الموثوقة مفادها قيام مجموعة من الأشخاص في ساعات متأخرة من الليل بسرقة وجر كابل كهربائي.

وأكدت مديرية أمن بنغازي. أن المعلومات أشارت إلى أن الكابل المسروق بطول يصل إلى 43 متر، موضحة أنه تمت سرقته من شارع محمد موسى بمنطقة وسط البلاد.

وذكرت المديرية. أنه تم ضبط أحد المطلوبين مُحاولا الفرار على متن مركبته كيا أوبتما اللون أسود وتمكن باقي الأشخاص من الهرب. وتم ضبط مركبتهم هيونداي اللون أبيض وتم الانتقال إلى المركز.

وأشارت إلى أنه بالإستدلال معه تبين أنه يدعى أ.د.ع واعترف بما نسب إليه. وأفاد أيضا بأسماء الأشخاص الذين كانوا برفقته.

وبينت المديرية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله. وإحالته إلى جهات الاختصاص ولازال البحث مستمراً عن باقي أفراد التشكيل.