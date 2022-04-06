عون يبحث مع توتال نشاط الشركة في ليبيا – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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بحث وزير النفط والغاز محمد عون، شركة «توتال إنرجي» الفرنسية عددًا من المواضيع التي تهم نشاط الشركة في ليبيا .

وناقش عون مع الوفد الممثل للشركة مشاريعها المستقبلية في مجالات إنتاج النفط والغاز والطاقة البديلة.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط وقّعت عقداً مع شركة «توتال إنرجي» الفرنسية بقيمة 20 مليون دولار، لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة بمناطق العمليات النفطية.

وأفاد رئيس المؤسسة الوطنية مصطفى صنع الله خلال كلمة أثناء توقيع الاتفاقية. أن قيمة العقد جاءت حسب التزام المؤسسة بالحوالات لأسهم ائتلاف ماراثون وشركة الواحة.