عون يبحث مع شركة توتال الفرنسية مشاريعها المستقبلية في ليبيا

عقد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمد عون، اجتماعا مع الوفد الممثل لشركة توتال انرجي الفرنسية لبحث عدد من المواضيع حول نشاط الشركة في ليبيا، ومشاريعها المستقبلية.

وشارك المستشار القانوني لوزارة النفط والغاز عادل جبريل ووفد ممثل لشركة توتال انرجي الفرنسية يتكون من رئيس فرع ليبيا باسكال برينت وبشير بزيزي نائب الرئيس والمدير التنفيذي ومدير إدارة التنمية المستدامة.

وناقش الحضور عددا من المواضيع التي تهم نشاط الشركة في ليبيا، بالإضافة إلى مشاريعها المستقبلية في مجالات إنتاج النفط والغاز والطاقة البديلة.