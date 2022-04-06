صنع الله والشنطي يبحثان عن حلول تضمن تزويد مؤسسة النفط بالميزانيات على استدامة الإنتاج وزيادته

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، خلال استقباله اليوم الأربعاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، سبل إيجاد الحلول التي تضمن تزويد مؤسسة النفط بالميزانيات على استدامة الإنتاج وزيادته.

وقالت المؤسسة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن صنع الله والشنطي ناقشا «عددًا من المواضيع، أبرزها الوضع الراهن لقطاع النفط، والتحديات التي يواجهها نتيجة قلة التمويل وشح الميزانيات، وسبل إيجاد حلول تضمن تزويد المؤسسة بالميزانيات المطلوبة للمحافظة على استدامة الإنتاج وزيادته، وتقديم الخدمات المناسبة للعاملين بقطاع النفط».

وأضافت المؤسسة أن اللقاء الذي عقد بمقرها الرئيسي في العاصمة طرابلس جرى بحضور وزير المالية بالوكالة محمد الشهوبي.

متابعة الخطط التطويرية للمؤسسة الوطنية للنفط

وفي 22 مارس، عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ضم كل من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ووزراء المالية والتخطيط والدولة لشؤون مجلس الوزراء، وبحضور مستشار المحافظ، ومدير إدارة الميزانية بوزارة المالية.

– الدبيبة يترأس اجتماعا لمتابعة الخطة التطويرية للمؤسسة الوطنية للنفط

– الدبيبة يوجه بالتنسيق بين 3 وزارات لدعم المؤسسة الوطنية لزيادة إنتاج النفط

– الدبيبة يحث «أوبك» على زيادة إمداداتها النفطية

وخصص الاجتماع «لمتابعة الخطة التطويرية للمؤسسة الوطنية للنفط للعام 2022، التي تهدف إلى زيادة الإنتاج اليومي، إلى جانب تحديد الالتزامات القائمة على المؤسسة خلال الأعوام الماضية» وفق المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

الدبيبة يوجه بالتنسيق بين 3 وزارات لدعم المؤسسة الوطنية لزيادة إنتاج النفط

وقبلها بيوم، اجتمع الدبيبة، مع وزيري المالية خالد المبروك، والدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، ومديري إدارتي الخزانة والميزانية بوزارة المالية، ورئيس لجنة إدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأصدر الدبيبة تعليماته خلال الاجتماع بضرورة التنسيق بين وزارات المالية والتخطيط والنفط لدعم المؤسسة الوطنية للنفط، وتمكينها من زيادة الإنتاج، وذلك بعدما أوضح رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله خلال الاجتماع الصعوبات التي تواجه المؤسسة في أداء مهامها، ومطالبته بدعم العاملين في الحقول النفطية واعتماد الخطة التطويرية المقترحة للعام 2022، حتى تتمكن من زيادة القدرة الإنتاجية.

لقاء صنع الله والشنطي والشهوبي بمقر مؤسسة النفط في طرابلس، الأربعاء 6 أبريل 2022. (مؤسسة النفط)

لقاء صنع الله والشنطي والشهوبي بمقر مؤسسة النفط في طرابلس، الأربعاء 6 أبريل 2022. (مؤسسة النفط)

لقاء صنع الله والشنطي والشهوبي بمقر مؤسسة النفط في طرابلس، الأربعاء 6 أبريل 2022. (مؤسسة النفط)

لقاء صنع الله والشنطي والشهوبي بمقر مؤسسة النفط في طرابلس، الأربعاء 6 أبريل 2022. (مؤسسة النفط)