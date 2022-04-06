“العبدلي” يحث الشركات التركية بليبيا على إنجاز مشروعات الكهرباء المتوقفة

التقى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي اليوم الأربعاء سفير تركيا لدى ليبيا كنان يلماز.

وقالت الشركة العامة للكهرباء في تدوينة عبر “فيسبوك”، إن اللقاء الذي جرى بالتنسيق مع وزارة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة شهد مناقشة أوجه التعاون في مجال الطاقة.

وبحسب “التدوينة” جرى التأكيد على دعم الشركة العامة للكهرباء وعودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع المتوقفة، وحث الشركات التركية العاملة في ليبيا لزيادة وتيرة العمل، والإسراع في إنجاز المشاريع المتعاقد عليها، وتذليل الصعاب أمامهم.