العقوري يؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في جميع المجالات.

العنوان – طبرق

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري على أهمية تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في جميع المجالات.

وجدد العقوري خلال لقائه رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه سباديل أن التأكيد على أهمية التواصل والتنسيق على مستوى مجلس النواب والمفوضية الأوروبية.

ودعا رئيس اللجنة لانطلاق برامج بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الحدود للاستفادة من الخبرات الاوروبية بالنظر لارتباط الأمن في ليبيا ودول جنوب أوروبا.

بدوره أكد سباديل التزام الاتحاد الأوروبي بالعمل مع مجلس النواب ودعم استقرار ليبيا من خلال العمل مع بعثة الأمم المتحدة.

وشدد رئيس البعثة على رفض جميع الحلول التي تدعو للعنف والالتزام بتنظيم الانتخابات في أقرب فرصة.

وأوضح ساباديل أن الاتحاد الأوروبي يدعم المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز في جهودها للجمع بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب للاتفاق على قاعدة دستورية من أجل إجراء انتخابات نزيهة وشاملة.

وجدد حرص الاتحاد الأوروبي على العلاقات مع ليبيا ومواصلة المساهمة في دعم برامج التعاون في مختلف المجالات ، وأهمية الاهتمام بالجنوب .