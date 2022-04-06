دي مايو يجدد دعم بلاده للوساطة الأممية في ليبيا

ناقش وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، التطورات في كل من ليبيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى بحث التعاون الدفاعي والاقتصادي بين الطرفين.

جاء ذلك خلال اجتماع وزراء خارجية الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل، الأربعاء، والذي سيستمر لمدة يومين.

وجدد دي مايو دعم بلاده للاستقرار الليبي ولجهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة، من أجل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.

يُذكر أن الاجتماع الذي بدأت أعماله مساء اليوم سيستمر على مدار يومين حتى مساء الخميس، ويشارك به 30 وزير خارجية يمثلون الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.

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