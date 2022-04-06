دومة: نعم للحفاظ على غرامات السيادة والكرامة

دعا عضو مجلس النواب مصباح دومة إلى الحفاظ على ما تبقى من السيادة والكرامة الليبية.

وجاء ذلك في تغريدة لدومة عبر “تويتر” تساءل خلالها عن الخطة العشرية التي أعلنتها الخارجية الأمريكية تجاه ليبيا.

وقال النائب: “من قانون استقرار ليبيا إلى تحصين إدارة المؤسسات السيادية (المركزي والنفط والاستثمار) ومنها إلى العشرية، ما هي الخطة الأمريكية بعد 10 سنوات من التدخل الأجنبي في ليبيا جواً وبراً وبحراً أمام أنظار العالم؟”

وأردف: “نعم للحفاظ على غرامات السيادة والكرامة”.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال إن واشنطن تعمل على تعزيز الاستقرار ومنع الصراع في ليبيا، موضحا في تغريدة عبر “تويتر” الجمعة الماضي: “سننفذ، جنبًا إلى جنب مع شركائنا، الاستراتيجية العشرية لمنع الصراعات وتعزيز الاستقرار”.

وتابع: “ستعمل الولايات المتحدة مع الحكومات الشريكة والشركات والمجتمع المدني لبناء القدرة على الصمود في كلّ من هايتي وليبيا والموزمبيق، وبابوا غينيا الجديدة، وساحل غرب إفريقيا”.

بدوره أوضح، السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، أن استراتيجية الولايات المتحدة العشرية لتعزيز الاستقرار في ليبيا تظهر التزامًا أمريكيًا مستدامًا يتجاوز المرحلة الحالية، وأضاف: “نحن نعمل من أجل المصالحة الليبية وإعادة التوحيد، في ظل حكومة منتخبة مسؤولة أمام الليبيين”.