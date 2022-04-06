شاهد «اقتصاد بلس».. حلقة بانورامية عن الأوضاع الاقتصادية في ليبيا

وضعت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» عبر قناة الوسط «wtv»، الأربعاء، المشاهدين على تفاصيل عدد من الأخبار المحلية والعالمية المتعلقة بالوضع الاقتصادي والمعيشي، لا سيما في ظل غلاء الأسعار الحالية.

وتطرقت الحلقة إلى عدد من الأخبار الاقتصادية المحلية، ومن بينها قرار النيابة العامة حبس المسؤولين عن توريد 300 طن سكر فاسدة، وهم قائد وسيلة نقل بحري ومساعده، ومستورد الشحنة.

– النيابة تأمر بحبس المسؤولين عن توريد 300 طن سكر فاسدة

– الحويج: بدأنا في اتخاذ تدابير لتنظيم عمليات التوريد من أسواق خارجية

– وزارة الاقتصاد تحدد ضوابط لتوزيع الوقود

وتناولت أيضًا قرار وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، المتعلق بضبط توزيع الوقود، وتحديد شروط لسيارات نقل الوقود، وضرورة وجود شهادات المعايرة القانونية لمحطات توزيع الوقود، بالإضافة إلى تصريحات الحويج التي دعا فيها رجال الأعمال للمساهمة في الحفاظ على الأمن الغذائي والدوائي.

وأشار البرنامج إلى استقبال محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، سفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز، لبحث التعاون مع المصارف التركية، والعلاقات الاقتصادية، وتداعيات الأزمة العالمية الراهنة وتأثيرها على البلدين.

وفي الشأن الدولي، تناول البرنامج مستقبل أسعار النفط العالمية في ظل تهديدات روسيا والعقوبات الغربية. وفي الختام رصدت كاميرا البرنامج أسعار السلع الرئيسية في عدد من الأسواق المحلية.