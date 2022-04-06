المنقوش تبحث تطوير آليات العمل بعدد من السفارات

العنوان – طرابلس

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش مع عدد من سفراء ليبيا في الخارج تطوير آليات العمل بها.

وناقشت المنقوش مع سفراء ألمانيا وفرنسا، وسويسرا، عمل السفارات وخلق وتطوير آلية عملية للتعاون بين الوزارة وأداء السفارات بالخارج.

واستعرضت وزيرة الخارجية الإيجابيات التي يجب التركيز عليها ومضاعفتها، والسلبيات التي من الضروري العمل عليها.

وبحثت المنقوش حلحلة المختنقات التي تواجه عمل هذه السفارات، بالإضافة إلى مناقشة الوضع السياسي بالبلاد.

وتطرقت وزيرة الخارجية إلى كيفية تفعيل دور السفارات المعنية؛ لدعم المسار الديمقراطي والاستقرار في ليبيا.