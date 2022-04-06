شكشك يبحث ملف تنظيم العلاج بالساحة المصرية

عقد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اليوم الأربعاء، اجتماعا للوقوف على مخرجات عمل ملف تنظيم العلاج بالساحة المصرية وآليات استكماله.

وبحث شكشك، وفق بيان لديوان المحاسبة، ملف تنظيم العلاج بالساحة المصرية بموجب اتفاقيات ومذكرات تفاهم وإبرام عقود وبرامج توأمة ما بين المراكز العلاجية بالساحة المصرية والمراكز والبرامج العلاجية المناظرة بالداخل.

كما بحث رئيس ديوان المحاسبة العمل وفق قواعد بيانات موحدة ونقاط فرز مشتركة، بما ينعكس على تخفيف العبء على المرضى، وتوفير عناء السفر، من خلال توطين الخدمات العلاجية بالداخل، وأن تقتصر عملية الإيفاد فقط لتغطية النقص في الداخل.

وقد تم خلال الاجتماع عرض مخرجات العمل والإحصاءات والإجراءات التي تم اتخاذها لتنظيم ملف العلاج، وضمان انسيابية الخدمات العلاجية والخطوات المستقبلية في هذا الشأن ،

كما تضمن الاجتماع عرض مشروع اجراءات علاج مرضى الضمور العضلي الشوكي وإلخطوات التنفيذية للتعاقد والمباشرة في علاج الحالات المرضية المستحقة للخدمات.