قادمة من المركزي..شحنة سيولة بقيمة 60 مليون دينار تصل مطار بنينا

العنوان – بنغازي

أكد فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي اليوم الأربعاء وصول شحنة سيولة إلى مطار بنينا الدولي.

وأوضح فريق السيولة بحسب صحيفة صدى الاقتصادية أن هذه الشحنة هي الشحة السادسة بقيمة 60 مليون دينار.

وأضاف الفريق أن هذه الشحنة تأتي في إطار استمرار تنفيذ خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية.

وفي مارس الماضي أعلن المصرف المركزي عن إرسال شحنات سيولة كان آخرها في 30 مارس وصول شحنة السيولة النقدية الرابعة بقيمة 100 مليون دينار، إلى بنغازي.

وأوضح المصرف في بيان له أن الشحنة وصلت إلى مطار بنينا الدولي أمس الثلاثاء، وستوزع على فروع مصارف المنطقة الشرقية

وتأتي هذه الشحنة في إطار جدول الشحنات المبرمجة لنقلها إلى فرع المصرف المركزي في بنغازي، بقيمة مليار دينار.