السنوسي إسماعيل: هناك من يحاول إشعال حرب شوارع في العاصمة لغاية في نفسه

دعا المتحدث السابق باسم مجلس الدولة الاستشاري السنوسي إسماعيل إلى عدم الانجرار وراء العنف.

وقال إسماعيل في تدوينة عبر “فيسبوك”: “لا يمكن تفسير ما حصل أمس بأنه صراع على جزيرة دوران في وجود عدد مرتفع من الضحايا، قياسا إلى معركة لمدة دقائق”، واستدرك: “ولكن ربما هناك من يحاول إشعال حرب شوارع في العاصمة لغاية في نفسه”.

وأضتف: “لذلك يجب على الجميع التحلي بأقصى درحات ضبط النفس وعدم الانجرار لمزيد من العنف، وأن يكون يفسح المجال للسياسة وللقانون فهما أجدر أن يحافظ على ما تبقى من أن يتعرض لتهديدات كبرى”.

يشار إلى أن الاشتباكات المسلحة حدثت في منطقة شارع الصريم في قلب طرابلس بين مجموعتين مسلحتين إحداهما تتبع ما يعرف بكتيبة النواصي والأخرى تتبع جهاز دعم الاستقرار، قد خلفت 6 قتلى من الشباب وعددا آخر من الجرحى بحسب مصادر أمنية موثوقة.

وكان جهاز دعم الاستقرار برئاسة عبد الغني الككلي، الشهير بـ«اغنيوة»، قد ادعى أن المواجهات المسلحة التي وقعت في شارع الصريم بطرابلس، لا تعدو عن خلاف بسيط بين الأشقاء، وقد تمت السيطرة عليه وحلحلته بتدخل العقلاء والحكماء، وفقا لتعبيره.