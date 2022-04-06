القطراني يشكّل لجنة لمتابعة الخدمات الصحية بالمنطقة الشرقية

أصدر نائب رئيس الحكومة الليبية علي القطراني قرارا بتشكيل لجنة من المختصين لمتابعة الخدمات الصحية بالمنطقة الشرقية.

ونصّ القرار رقم 9 لسنة 2022، على تشكيل اللجنة برئاسة حسن عياد حسن وأن يكون محمد علي التومي نائبا، وبعضوية كل من ملهم محمد الدرسي وسليمان محمد نشاد وهمام هاشم الورفلي.

وتتولى اللجنة متابعة سير تقديم الخدمات للمرافق الصحية بالمنطقة الشرقية، ولها في سبيل ذلك استقبال الاستفسارات من مدراء المرافق الصحية المختلفة، وحل المختنقات الإدارية من تكليف الإدارات، ومنح الإجازات، وتنسيق العمل بين الوحدات الإدارية.

كما نصت المادة الثالثة من القرار على أن يتم التنسيق المباشر مع وزير الصحة بخصوص أي ترتيبات مالية مثل إصدار تكليفات شراء أو توريد الأدوية أو المستلزمات الطبية أو إجراء الصيانات الإنشائية.

وينتهي عمل اللجنة بمجرد استلام الحكومة الليبية مهامها ما لم يصدر قرار من وزير الصحة بشأنها.