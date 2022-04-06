وزير داخلية الدبيبة يبحث خطة السيطرة الأمنية على طرابلس

زار وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، خالد مازن، ظهر اليوم الإربعاء، مديرية أمن طرابلس لبحث الخطة الأمنية المشتركة لتأمين العاصمة طرابلس وفرض السيطرة الأمنية عليها.

واستقبل مدير أمن طرابلس بمقر ديوان المديرية «مازن» حيث عقد الاخير اجتماعا تم فيه مناقشة العديد من الأمور الأمنية ومن بينها قرار تشكيل غرفة أمنية مشتركة برئاسة مدير أمن طرابلس.

وناقش أيضا وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة مناقشة الخطة الأمنية المشتركة رقم 2 لسنة 2022 التي تهدف إلى تأمين مدينة طرابلس وفرض السيطرة الأمنية.