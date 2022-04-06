ديوان المحاسبة يوجه باستكمال ملف علاج الليبيين في مصر

تابع رئيس ديوان المحاسبة ملف العلاج في الساحة المصرية، من خلال اجتماع عقده رئيس الديوان خالد شكشك -الأربعاء- للوقوف على مخرجات ملف تنظيم علاج المرضى الليبيين في مصر.

كما استعرض شكشك آليات استكمال الملف، بموجب اتفاقيات ومذكرات تفاهم وإبرام عقود وبرامج توأمة ما بين المراكز العلاجية بالساحة المصرية، والمراكز والبرامج العلاجية المناظرة بالداخل.

كما استعرض المجتمعون مخرجات العمل والإحصاءات والإجراءات التي تم اتخاذها لتنظيم ملف العلاج، وضمان انسيابية الخدمات العلاجية والخطوات المستقبلية في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات لتوريد الأدوية لباقي المرضى الذين لا يمكن إجراء تدخل جراحي لهم.

وتطرق الاجتماع إلى مشروع إجراءات علاج مرضى الضمور العضلي الشوكي، وقيام اللجنة المختصة بحصر عدد مرضى الضمور الشوكي على مستوى ليبيا، وفقاً للاتفاقية المبرمة بين وزارة الصحة بحكومة الوحدة والمركز الطبي العالمي بمصر.

وتجدر الإشارة إلى أن ملف علاج الليبيين بالخارج خاصة في الساحات المصرية والأردنية والتونسية، علاوة على علاج حالات أخرى في تركيا وبعض الدول الأوروبية، يشهد مشاكل وأزمات عدة أبرزها ارتفاع المديونية على الدولة الليبية، علاوة على تهم فساد طالت لجان العلاج في الخارج طيلة العقد الماضي مع مساعي وزارات الصحة والحكومات المتعاقبة لتوطين العلاج في الداخل، وأن يقتصر الإيفاد إلى الخارج على الحالات المستعصية.

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