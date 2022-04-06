الشرق الأوسط: الدبيبة أطلق رصاصة الرحمة على علاقته مع البعثة الأممية بمدحه الغرياني

قالت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، إن رئيس حكومة تسيير الأعمال المنتهية عبد الحميد الدبيبة، أطلق رصاصة الرحمة على علاقته بالبعثة الأممية في ليبيا وذلك عندما امتدح مفتي الجماعات الإرهابي الصادق الغرياني خلال لقاءهم الأخير قبيل رمضان.

وكان الدبيبة قد أيد الغرياني الذي دعا ما اسماها القوات الفاعلة والحيوية إلى التحرك ورفض تمكين رئيس الحكومة فتحي باشاغا، وهي إشارة واضحة للمليشيات المتطرفة التي تعمل في طرابلس ومصراتة وغيرها من مدن غرب البلاد

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الدبيبة امتدح الغرياني وقال إنّه يقتدي به ويفتخر به في إشارة لدعم موقفه.