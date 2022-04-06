إطلاق حملة تفتيشية واسعة على أماكن تداول الغذاء والدواء لحماية المستهلك

انطلقت الحملة الوطنية المشتركة لحماية المستهلك في كافة المدن والمناطق الليبية والتي يقوم بها جهازي الحرس البلدي والأمن الداخلي ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

واستهدفت الحملة اليوم جولة تفتيشية واسعة شملت شركات الأدوية وأماكن تخزينها وكذلك الصيدليات والمختبرات الطبية للتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المعتمدة من بينها التقيد بالتسعيرة والعمل بها.

يذكر أن اجتمع مشترك عقد الثلاثاء بمقر جهاز الامن الداخلي ضم كُلاً من رئيس الجهاز العميد ” لطفي الحراري ” ورئيس جهاز الحرس البلدي اللواء ” رجب قطوسة ” ومـدير الـرقـابـة الـداخـلـية بـمـركـز الـرقـابـة عـلى الأغذية والأدوية ” نوري الضاوي ” .

وجرى الاتفاق على إطلاق حملة وطنية لحماية المستهلك في كافة المدن والمناطق الليبية تستهدف أماكن تداول الغذاء والدواء فيما يتعلق بالاشتراطات الصحية الواجب توفرها .

كما تهدف الحملة الى متابعة تطبيق قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة فيما يتعلق بالأسعار وغيرها من القرارات التي تحمي المستهلك .