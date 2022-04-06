شكاوى من ارتفاع أسعار الخضراوات في بني وليد

تشهد أسعار الخضراوات في بني وليد ارتفاعا خلال شهر رمضان، مما زاد العبء على المواطنين في ظل نقص السيولة النقدية، وفق أحاديث المواطنين بالمدينة.

وأرجع تاجر خضراوات يدعى مصطفى ساسي، لـ«بوابة الوسط» سبب ارتفاع الأسعار إلى استغلال تجار الجملة حاجة المواطنين في شهر رمضان، مشيرًا إلى «عدم وجود رقابة من الجهات المسؤولة داخل المدينة عن الأسعار المبالغ فيها»، وفق قوله.

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وأشار «ساسي» إلى عدم سبب مقنع لارتفاع الأسعار، بالنظر إلى أن الخضراوات تزرع داخل البلاد ولا يتم استيرادها من الدول المجاورة.

وقال المواطن مصباح حفيظ إن أسعار الخضراوات ارتفعت بشكل كبير، بسبب عدم إيجاد وزارة الاقتصاد والجهات المسؤولة حلول جذرية لتجنيب المواطن المعاناة في ظل الظروف الحالية، مشيرًا إلى أن المواطن البسيط الذي يتقاضى مرتب لا يتجاوز 500 دينار لا يستطيع توفير الغذاء لأسرته.

وجاءت أسعار الخضراوات في السوق كالتالي:

– البطاطا 6 دنانير.

– البصل 4 دنانير.

– الطماطم 5 دنانير.

– الفلفل الأخضر 15 دينارًا.

أحد أسواق الخضراوات في بني وليد (بوابة الوسط)

أحد أسواق الخضراوات في بني وليد (بوابة الوسط)