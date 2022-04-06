عودة الشركات التركية إلى ليبيا.. محور نقاش العبدلي والسفير التركي

استعرض رئيس الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي -الأربعاء- مع سفير ليبيا لدى تركيا “كنان يلمز” آليات التعاون في مجال الطاقة ودعم الشركة من الجانب التركي، إضافةً لمناقشة عودة الشركات التركية التي تسعى لاستكمال مشاريعها المتوقفة منذ سنوات.

كما حث الجانبان الشركات التركية العاملة في ليبيا لزيادة وتوسعة أعمالها، والإسراع في تنفيذ المُتعاقد عليه من مشاريع، وتذليل ما يعترضها من صعوبات وعراقيل.

التأم هذا اللقاء داخل المقر الرئيسي للشركة العامة للكهرباء بمدينة طرابلس بالتنسيق مع وزارة الخارجية- وفقاً لما أوردته المنصة الإعلامية للشركة وصفحاتها على مواقع التواصل.

وتجدر الإشارة إلى أن السفير التركي قد التقى -الاثنين الماضي- مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك في ذات السياق، لمناقشة المشاكل التي تواجه الشركات التركية في ليبيا وآليات حلها، حيث تُنفذ تلك الشركات المشتغلة في مجالات الطاقة والمعمار وغيرها من المشروعات في ليبيا، التي توقفت بعضها بسبب مغادرة الشركات التركية وشركات أجنبية أخرى البلاد، نتيجة الأوضاع الأمنية ومنها قبل ذلك في 2011 إبان ثورة فبراير وما أعقبها من أحداث.

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