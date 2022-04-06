الرجباني: حكومة الدبيبة لم تقُم بدورها في تدعيم المؤسسات الرسمية في البلاد

قال الخبير الاستراتيجي العميد محمد الرجباني إن الميليشيات اعتادت استخدام السلاح كورقة للضغط للحصول على امتيازات ومبالغ مالية طائلة.

الرجباني أشار وفقًا لموقع “سكاي نيوز عربية” إلى أن الميليشيات كانت وما زالت لها شبكات مصالح في المؤسسات، وتلجأ إلى القوة للحفاظ عليها، وتتصارع على هذه الامتيازات.

وأكد على أن الحكومة لم تقُم بدورها المنوط في تدعيم المؤسسات الرسمية في البلاد، ومحاولة استعادتها وهيكلتها مجددًا، كما كان يفترض بها، لكن على العكس قامت بتقوية الميليشيات عبر دعمهم وترقيتهم، وهو ما خلق الإشكاليات الأمنية الحالية.