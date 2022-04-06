خالد مازن من مديرية أمن طرابس: واثقون في الحفاظ على الاستقرار

عقد وزير الداخلية بحكومة الوحدة المؤقتة “خالد مازن” اجتماعاً أمنياً موسعاً بديوان مديرية أمن طرابلس اليوم الأربعاء بحضور عدد من القيادات الأمنية بالوزارة والأجهزة الأمنية والعسكرية الأخرى التابعة لمجلس الوزراء والمجلس الرئاسي.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الاجتماع جاء تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 113 لسنة 2022 م القاضي بتشكيل غرفة أمنية مشتركة، مشيرة إلى أن مازن أكد خلاله على إحلال الثقة في أداء العمل الأمني وتبادل المعلومات للحفاظ على الأمن والاستقرار، مستمعاً لشروحات وملاحظات من قبل الحاضرين والمشاكل والعراقيل التي تواجههم ووضع الحلول لها.

ومن جهة أخرى أوضح رئيس جهاز المباحث الجنائية أن هناك تحسنا ملحوظا من خلال انخفاظ معدل الجرائم، خلال شهر رمضان المبارك.

وخلص الاجتماع إلى التأكيد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد بين كافة المكونات الأمنية ومضاعفة الجهود الأمنية والمرورية وضرب وتفكيك العصابات الإجرامية للمحافظة على أمن وسلامة المواطنين.