مصرف الجمهورية يدرج منحة الأبناء لثلاثة أشهر بحسابات مستحقيها

أدرجت إدارة مصرف الجمهورية قيمة منحة الزوجة والأبناء عن أشهر «يناير، فبراير، مارس»، بحسابات المستحقين.

وأكد محمد سعيد مدير مكتب الإعلام بمصرف الجمهورية، في تصريح لـ«بوابة الوسط»، توافر السيولة في جميع فروع المصرف بالبلاد، مطئمنًا المواطنين بأنّه لا داعي للازدحام، خاصةً أن سقف السحب اليومي مفتوح.

وطالب سعيد إدارة المصرف الزبائن والمواطنين بعدم الازدحام بالفروع، داعية الزبائن في الوقت نفسه إلى التوجه للفروع لسحب القيمة عن طريق شبابيك السحب، أو عبر أجهزة الصراف الآلي ATM.

– «الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الأبناء عن شهور يناير وفبراير ومارس للمصارف

وفي 24 مارس المنقضي، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عن إحالة منحة الأبناء للمصارف، عن شهور يناير وفبراير ومارس الجاري.

وفي 15 مارس، أعطى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تعليمات لوزارتي المالية والشؤون الاجتماعية بالعمل على صرف منحة الزوجة والأبناء للعام 2022م عن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري لمناسبة شهر رمضان.