الداخلية توجه القيادات الأمنية بتفعيل عمل الغرفة المشتركة

شهد ديوان مديرية أمن طرابلس -الأربعاء- انعقاد اجتماع أمني ترأسه وزير الداخلية بحكومة الوحدة خالد تيجاني مازن مع القيادات الأمنية بالوزارة، وممثلين عن الأجهزة الأمنية والعسكرية، لمناقشة سير عمل الغرفة الأمنية المشتركة التي تشكلت في وقت سابق بقرار من عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة -وفقاً لما أوردته المنصة الإعلامية للوزارة.

واستمع وزير الداخلية خلال اللقاء لملاحظات القيادات الأمنية، مؤكداً على “إحلال الثقة في تأدية الأعمال الأمنية وآليات تذليل العراقيل التي تواجههم ووضع الحلول لها”.

وأبدى رئيس جهاز المباحث الجنائية الذي حضر اللقاء عن ارتياحه لسير العمل، وقال إن ثمة “تحسن ملحوظ من خلال انخفاض معدلات الجريمة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان.

واتفق المجتمعون في ختام اللقاء على ضرورة تنسيق العمل بين كافة المكونات الأمنية، وبذل الجهود الأمنية والمرورية “وضرب وتفكيك العصابات الإجرامية للمحافظة على أمن وسلامة المواطنين”- وفقاً لما خلص إليه الاجتماع الموسع.

وتجدر الإشارة إلى أن مساعي الداخلية وآخرها هذا الاجتماع التنسيقي تأتي بالتزامن مع ما تشهده العاصمة ومناطق أخرى غرب البلاد من تحركات للتشكيلات المسلحة واشتباكات متقطعة، في ظل التجاذبات السياسية بين الحكومتين “الوحدة” و”الليبية”، وعدم توصل اللجنة العسكرية 5+5 إلى حل بخصوص هذه التشكيلات ودمج المسلحين في أجهزة الدولة العسكرية والأمنية.

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