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الأعلى للدولة يؤكد استعداد لجنته للحوار مع النواب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد أعضاء لجنة الحوار المسماة من المجلس الأعلى للدولة استعدادهم للحوار مع اللجنة الممثلة لمجلس النواب، متى ما وُجهت لهم الدعوة من قبل البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء اللجنة برئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الأربعاء، جرى خلاله مناقشة آخر التطورات المتعلقة بالانتخابات والأساس الدستوري له، وجددت من خلاله اللجنة ما أسمته الحفاظ على الثوابت التي حددها المجلس الأعلى للدولة عند الحوار مع لجنة النواب، وفق بيان المجلس.

يُذكر أن المستشارة الأممية ستيفاني وليامز دعت مجلسي النواب والأعلى للدولة لتشكيل لجان للحوار والتوافق على القاعدة الدستورية، وتعديل القوانين الانتخابية في إطار مبادرة أممية لإجراء الانتخابات في أسرع ما يمكن، وهي مبادرة لم يتفاعل معها مجلس النواب الذي لم يُشكّل لجنته للحوار.

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قناة 218 الليبية

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