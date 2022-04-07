اليسير: من المتوقع أن تتحول ليبيا لساحة صراع دولية

أكد الرئيس السابق للجنة الأمن القومي بالمؤتمر الوطني، عبد المنعم اليسير، أنه في ظل الأوضاع الدولية الحالية واحتمالية رجوع العالم إلى الحرب الباردة، فإن تحول ليبيا إلى ساحة للصراع بين الغرب مجددًا ليس مستبعدًا.

وأوضح اليسير في تصريحات صحفية، أن ليبيا الآن ليست بها حكومة قادرة على قيادتها والحفاظ على سيادتها، وتجنبها الوقوع ضحية أي صراعات دولية حتى في حالة الاستقرار الدولي.

وأشار إلى أنه وفقًا لهذه الظروف؛ فمن المتوقع أن تتجاذب ليبيا مخالب المتصارعين دوليا بأكثر شراسة، خاصة مع وجود المرتزقة في المنطقة الغربية، والذين تدفع رواتبهم من قوت الشعب الليبي، ما يشكل خطرًا كبيرًا على ليبيا والمنطقة بأكملها.