صنع الله يعقد اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات المالية لوضع آلية لمتابعة عمل شركات القطاع

ليبيا – عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الثلاثاء اجتماعًا مع مديري الإدارات المالية بالمؤسسة، ضم كلًا من مدير عام المالية ومدير إدارة الحسابات العامة ومدير إدارة مراجعة ومتابعة حسابات الشركات، ومدير إدارة الموارد المالية والتأمين، مدير إدارة حسابات التسويق والتكلفة، بالإضافة لمدير إدارة الميزانيات والتقارير.

صنع الله أكد على دور الإدارات المالية بالمؤسسة والمسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقهم في الوقت الراهن، بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع النفط، نتيجة شح الميزانيات والموارد المالية التي يحتاجها لتسيير أعماله.

واستعرض الاجتماع، حزمة من الموضوعات المهمة، وتضمّن نقاشات موسعة ومستفيضة تتعلق بآلية عمل إدارات المالية بالشركات التابعة للمؤسسة، ونشاطاتها، وأهم المعوقات التي تعترضها لوضع الحلول اللازمة لها.

كما قدم مدير عام المالية ومدير إدارة الحسابات العامة، جملة من الملاحظات، إضافة لمقترح لوضع آلية إدارية لمتابعة سير العمل فى كافة إدارات المالية بشركات القطاع، مستعرضًا مزايا ومعايير المحاسبة المالية الفعالة لشركات القطاع.

من جانبه، حث صنع الله مديري إدارات المالية بالمؤسسة على الاستمرار باتباع مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة.

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